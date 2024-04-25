В США рассказали о последствиях для Зеленского запрета на консульские услуги

Администрация украинского лидера Владимира Зеленского столкнулась с критикой внутри страны на фоне решения МИД Украины запретить дипучреждениям осуществлять консульские действия в отношении украинских граждан призывного возраста за рубежом. Об этом пишет Politico.

«Внутриполитическая критика правительства Украины усиливается по поводу спорного временного запрета на выдачу новых паспортов и предоставление неэкстренных консульских услуг для украинских мужчин боеспособного возраста за рубежом», - говорится в сообщении издания.

По мнению депутата от партии «Европейская солидарность» Владимира Вятровича, слова которого приводит газета, «правительство хочет заставить украинцев вернуться в Украину как можно скорее. Однако результат будет прямо противоположным».

Издание подчеркивает, что новые мобилизационные требования на Украине «вызвали волнения» на фоне стремления Вооруженных сил Украины (ВСУ) «противостоять России».

22 апреля министерство иностранных дел Украины потребовало от своих заграничных дипломатических учреждений прекратить все консульские действия в отношении украинских граждан призывного возраста. Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ограничение консульских услуг для украинцев за рубежом — это честное решение, поскольку пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед страной.

Ранее Польша решила вернуть на Украину мужчин призывного возраста.