Польша решила вернуть на Украину мужчин призывного возраста

Польша намерена оказать помощь Украине в возвращении мужчин призывного возраста. Об этом заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Reuters.

«Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине», – передает агентство слова министра.

Глава ведомства отметил, что в случае обращения Киева Варшава окажет любую поддержку в возвращении домой тех, кто может утратить право находиться в Польше после окончания срока действия паспорта.

Отмечается, что в Евросоюзе находится около 860 тысяч мужчин с Украины призывного возраста.

24 апреля несколько сотен граждан Украины заблокировали сервис госпредприятия «Документ» в Варшаве с требованием предоставить им консульские услуги и выдать загранпаспорта.

До этого сообщалось, что в Польше украинцев заставляют бесплатно работать и отбирают документы.

Ранее немецкие округа потребовали остановить приток украинских беженцев.