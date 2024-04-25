Маск написал, что заявления США по Украине не совпадают с реальностью

Заявления Белого дома по Украине не совпадают с реальным положением дел. Об этом на своей странице в соцсети X заявил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск.

«Нет никакого пересечения между тем, что с политической точки зрения приемлемо говорить, и тем, чего действительно можно достигнуть», — написал Маск.

21 апреля Илон Маск прокомментировал одобрение палатой представителей конгресса США нового пакета помощи Украине. Он отметил, что у США нет стратегии выхода Украины из войны.

После этого советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил об отсутствии логики у Маска.

До этого Маск прокомментировал статью издания Politico о том, что Украина движется к поражению. Предприниматель заявил, что предсказывал поражение Украины.

Ранее Маск предрек гражданскую войну на Западе.