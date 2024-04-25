МИД РФ сожалеет, что Армения допускает безосновательную критику в адрес ОДКБ

Россия сожалеет, что власти Армении продолжают безосновательно подвергать публичной критике Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ). С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы сожалеем, что власти Армении продолжают допускать публичную критику в адрес ОДКБ», — сказала дипломат.

По оценке представителя МИД, организация подтвердила сохранение всех обязательств по отношению к республике в полном соответствии с уставными целями и принципами ОДКБ.

Ровно 30 лет назад — 20 апреля 1994 года — вступил в силу договор о коллективной безопасности (ДКБ). Документ подписали девять государств: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и Казахстан. Именно он проложит дорогу к созданию ОДКБ на территории бывшего СССР. При этом в последнее время организация сталкивается с внутренними вызовами и противоречиями. Что случилось с ДКБ и какое будущее может ждать блок, созданный на его основе, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пашинян высказался о возможности выхода Армении из ОДКБ.