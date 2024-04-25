Лукашенко предложил Западу «сыграть вничью» в украинском конфликте

Для Украины на данном этапе настал момент для переговоров, в условиях, когда Запад настаивает на недопустимости победы РФ, можно «сыграть вничью». Об этом на заседании Всебелорусского народного собрания (ВНС) заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Все военные, руководители спецслужб Запада, политики и руководители государств уже публично говорят о том, что нельзя допустить победы Путина. Если вы настаиваете, что нельзя, то это момент для переговоров. Сыграйте вничью на этом этапе», - предложил он.

До этого Лукашенко сообщил, что украинский конфликт является основным и реальным риском для Белоруссии. Он добавил, что США стремятся «сделать все», чтобы втянуть Белоруссию в конфликт. По его словам, Вашингтону необходимо «запустить механизм втягивания остальных государств», что означает ослабление западноевропейских и восточноевропейских стран.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне.