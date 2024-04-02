Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне

Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне, но воевать не намерена

close
100%
Пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна готовится к войне, однако воевать с кем-либо Минск не стремится. Об этом он рассказал в ходе рабочей поездки в Гродно, передает БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия хочет построить свое мирное будущее и настроена только на созидание.

«Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. «Хочешь мира — готовься к войне» — не я это придумал. Это очень правильно сказано», — заявил президент Белоруссии.

По его словам, в стране ведется соответствующая подготовка, однако Минск никому не угрожает.

«Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай бог обработать», — сказал Лукашенко.

До этого он заявил, что Белоруссия и Россия не должны расслабляться в связи с сосредоточением войск НАТО на белорусской границе.

«Мы расслабляться не должны. Мы уверены, что, если мы где-то успокоимся, они на нас нападут. Это абсолютно точно», — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко оценил готовность стран НАТО воевать за Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами