Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна готовится к войне, однако воевать с кем-либо Минск не стремится. Об этом он рассказал в ходе рабочей поездки в Гродно, передает БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия хочет построить свое мирное будущее и настроена только на созидание.

«Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. «Хочешь мира — готовься к войне» — не я это придумал. Это очень правильно сказано», — заявил президент Белоруссии.

По его словам, в стране ведется соответствующая подготовка, однако Минск никому не угрожает.

«Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай бог обработать», — сказал Лукашенко.

До этого он заявил, что Белоруссия и Россия не должны расслабляться в связи с сосредоточением войск НАТО на белорусской границе.

«Мы расслабляться не должны. Мы уверены, что, если мы где-то успокоимся, они на нас нападут. Это абсолютно точно», — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко оценил готовность стран НАТО воевать за Украину.