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Матвиенко высказалась о возможности «закрытия» России

Матвиенко: мы не собираемся закрывать страну и запрещать людям ездить по миру

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что власти России не собираются закрывать страну и запрещать россиянам ездить по миру. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы не собираемся закрывать страну или запрещать людям ездить по миру. Это их право», — сказала Матвиенко.

По ее словам, когда россияне ездят по миру, «когда они видят, они возвращаются домой и говорят: а у нас все-таки лучше».

Матвиенко добавила, что Российская Федерация — открытая страна.

По ее словам, власти не собираются «вешать замок» и запрещать въезд в страну.

«Кроме тех, кому запрещен въезд по объективным причинам. А так, мы ждем своих домой», — отметила она.

В марте в МИД России сообщили, что РФ закрывает въезд еще для 227 граждан США, причастных к курсу администрации Соединенных Штатов. В МИД уточнили, что это решение принято «в контексте ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции, вводимые в массовом порядке американскими властями против граждан России за «поддержку Кремля и специальной военной операции».

Ранее Россия закрыла въезд нескольким десяткам жителей Канады.

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