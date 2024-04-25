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В МИД РФ назвали цель визита Блинкена в Китай

Рябков: США визитом Блинкена в Китай хотят расшатать связку Россия — КНР

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Wolfgang Rattay/Reuters

Визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в КНР призван расшатать российско-китайскую связку. Об этом заявил ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, отметивший, что Пекин не пойдет на это.

«Вашингтон ищет способы, как эффективнее и сильнее расшатать российско-китайскую связку. Это вызывает приливы желчи с переходом в тяжелую изжогу у политиков и высших функционеров администрации Байдена», — сказал Рябков. Он отметил, что посещение Блинкеном Китая необходимо расценивать как попытку давления на Китайскую Народную Республику.

По словам Рябкова, Пекин не станет демонстрировать готовность к договору с американцами в ущерб интересам России.

Дипломат также отметил, что Москва за последнее время серьезно углубила взаимодействие с Пекином во многих областях.

До этого заместитель главы пресс-службы Государственного департамента США Ведант Пател сказал, что США могут усилить меры против Китая за вероятную поддержку оборонно-промышленного комплекса РФ. При этом в чем конкретно будет заключаться усиление санкций, в пресс-службе не уточнили.

Ранее Китай в преддверии визита Блинкена показал кадры запуска баллистической ракеты.

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