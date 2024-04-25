В КНДР назвали санкции против страны петлей на шее США

Санкции Соединенных Штатов против Пхеньяна приводят к тому, что КНДР усиливает свою военную мощь, таким образом Вашингтон сам набрасывает себе петлю на шею. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Ын Чхоль, сообщает ТАСС.

«Именно на Корейском полуострове санкции служат петлей, надеваемой на шею США. <...> Каждая фабрикация США на площадке ООН новых резолюций о санкциях повлекла за собой более мощное ядерное испытание КНДР», – указал дипломат. По его словам, США придают слишком важное значение господству и подчинению других государств, предпочитая использовать санкции как дипломатический инструмент.

По мнению Кима, ядерная угроза со стороны Соединенных Штатов стала главной причиной, по которой Пхеньян обзавелся собственным ядерным оружием.

Он отметил, что Северная Корея будет надежно защищать свою безопасность от растущей угрозы, санкций и давления США, а также предпримет более мощные действия для усиления контроля в области безопасности.

Накануне сообщалось, что Южная Корея и США провели учения по противодействию помехам работы GPS со стороны КНДР.

Ранее в Пхеньяне назвали зону СВО кладбищем вооружений США и НАТО.