Секретари Совбезов России и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадиан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом пишет ТАСС.

«Стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, подтвердив заинтересованность в недопущении дальнейшей эскалации напряженности», — сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Ночью 14 апреля Иран запустил 185 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 150 ракет в сторону Израиля. Таким образом Тегеран ответил на удар по дипломатическому представительству республики в Дамаске, который приписывают еврейскому государству. Президент Ирана Эбрахим Раиси связал атаку на Израиль с правом страны на самооборону.

19 апреля стало известно, что объект в Иране подвергся ракетному удару со стороны Израиля. По информации иранского агентства Fars, взрыв прозвучал в городе Кехджаваристан в провинции Исфахан в Иране, расположенном недалеко от аэропорта города Исфахан и 8-й базы Военно-воздушных сил армии страны. Агентство Tasnim писало, что находящиеся в Исфахане ядерные объекты не пострадали.

Ранее стало известно, во сколько Израилю обошлось отражение атаки Ирана.