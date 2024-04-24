Байден анонсировал возобновление военных поставок на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что его страна в ближайшие часы возобновит военные поставки на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Белого дома, «поставки начнутся немедленно».

«В ближайшие несколько часов, буквально несколько часов мы начнем поставки вооружений Украине», — сказал он.

Американский лидер уточнил, что новый пакет военной помощи Соединенных Штатов будет включать в себя боеприпасы для средств противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские снаряды, ракетные комплексы и бронетехнику.

Незадолго до этого Байден подписал закон о новом пакете помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов.

Общий объем данного пакета составил $95 млрд. Помимо помощи для Украины, в него, в частности, входит $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.

Подробнее о вооружении, которое Соединенные Штаты планируют поставить Украине, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.