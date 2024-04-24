В Кремле пояснили, как влияет помощь США Украине на ситуацию на фронте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя одобрение Сенатом США пакета помощи Украине, заявил, что очередные поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя в пользу Киева.

По словам представителя Кремля, ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная, и российская сторона по-прежнему убеждена, что все новые партии оружия не изменят динамику на фронте.

Песков напомнил, что год назад все союзники Украины ожидали поражения России, однако «потом все стали причитать о скором неизбежном крахе Украины».

Вопрос о возможных планах ударов Вооруженных сил РФ по путям транспортировки западных вооружений на Украину пресс-секретарь переадресовал в Минобороны России.

20 апреля палата представителей США одобрила проект о выделении помощи Украине на $60,64 млрд. В новый пакет войдут $23,2 млрд на восполнение военных запасов США, $13,8 млрд на закупку вооружений, $11,3 млрд на «текущие военные операции США в регионе» и $26 млн на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью. Подробнее о вооружении, которое Штаты планируют поставить Украине, — в материале «Газеты.Ru».

Тем временем газета The Wall Street Journal (WSJ) написала. что новый американский пакет помощи Украине едва ли позволит кардинально изменить ситуацию в зоне конфликта. По словам журналистов, Киев сможет лишь продолжить отбивать атаки российских войск и удержать территории до получения дополнительного финансирования от европейских партнеров.

Ранее в сенате США раскрыли, как задержка помощи отразилась на Украине.