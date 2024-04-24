Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле пояснили, как влияет помощь США Украине на ситуацию на фронте

Песков: поставки оружия США не изменят ситуацию на фронте в пользу Украины

close
100%
MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя одобрение Сенатом США пакета помощи Украине, заявил, что очередные поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя в пользу Киева.

По словам представителя Кремля, ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная, и российская сторона по-прежнему убеждена, что все новые партии оружия не изменят динамику на фронте.

Песков напомнил, что год назад все союзники Украины ожидали поражения России, однако «потом все стали причитать о скором неизбежном крахе Украины».

Вопрос о возможных планах ударов Вооруженных сил РФ по путям транспортировки западных вооружений на Украину пресс-секретарь переадресовал в Минобороны России.

20 апреля палата представителей США одобрила проект о выделении помощи Украине на $60,64 млрд. В новый пакет войдут $23,2 млрд на восполнение военных запасов США, $13,8 млрд на закупку вооружений, $11,3 млрд на «текущие военные операции США в регионе» и $26 млн на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью. Подробнее о вооружении, которое Штаты планируют поставить Украине, — в материале «Газеты.Ru».

Тем временем газета The Wall Street Journal (WSJ) написала. что новый американский пакет помощи Украине едва ли позволит кардинально изменить ситуацию в зоне конфликта. По словам журналистов, Киев сможет лишь продолжить отбивать атаки российских войск и удержать территории до получения дополнительного финансирования от европейских партнеров.

Ранее в сенате США раскрыли, как задержка помощи отразилась на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами