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Маск предрек гражданскую войну на Западе

Миллиардер Маск предрек гражданскую войну на Западе из-за мигрантов

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Kirsty Wigglesworth/AP

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что рано или поздно на Западе начнется гражданская война. Об этом он написал в соцсети Х (ранее Twitter).

«Война все равно начнется, хотим мы этого или нет», — написал Маск.

Таким образом он отреагировал на публикацию канадского ученого Гада Саада, в которой он предупредил, что избранный Западом цивилизационный путь, связанный с притоком мигрантов, в конце концов приведет к тому, что коренные жители стран Запада восстанут, после чего начнется гражданская война.

До этого Маск назвал безумием миграционную политику, которую проводит действующее руководство США.

«Будучи сам иммигрантом, я очень положительно отношусь к легальной иммиграции, но впускать на территорию Соединенных Штатов миллионы непроверенных людей — это безумие», — написал Маск.

По его словам, за последние три года в страну прибыли около 7,2 млн нелегальных мигрантов. Их количество превышает численность населения в 36 американских штатах, подчеркнул предприниматель.

Ранее Маск назвал главную проблему США с конфликтом на Украине.

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