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Маск назвал главную проблему США с конфликтом на Украине

Маск счел реальной проблемой отсутствие конечной цели США в конфликте на Украине

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Grzegorz Wajda/Global Look Press

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал реальной проблемой, что Соединенные Штаты не рассматривают варианты завершения кризиса на Украине, выступая с идеей «вечной войны». Об этом он написал в комментарии в соцсети Х (ранее Twitter).

«Это реальная проблема — то, что никогда даже не определялась конечная цель, просто вечная война», — указал Маск.

Такую точку зрения он высказал в ответ на пост о выступлении лидера демократического большинства в сенате США Чака Шумера в вопросе дальнейшей поддержки Украины.

Автор публикации указал, что в своей речи Шумер не смог объяснить, как должен выглядеть путь к предполагаемой победе Украины в конфликте.

Ранее Маск заявил, что США уделяют гораздо больше внимания проблемам, связанным с украинским конфликтом, нежели вопросам по южной границе США, которая столкнулась с наплывом мигрантов.

До этого миллиардер согласился с заявлением об опасности третьей мировой войны, которая может начаться по глупости нынешнего президента США Джо Байдена.

Ранее в конгрессе США раскрыли обещание спикера Джонсона по Украине.

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