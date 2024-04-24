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Зеленский поблагодарил США за принятие закона о поддержке Украины

Зеленский поблагодарил США и Байдена за принятие закона о поддержке Украины

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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США и президента Соединенных Штатов Джо Байдена за принятие закона о финансовой поддержке Украины. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

В своей публикации Зеленский подчеркнул, что военная помощь США поможет Украине усилить противовоздушную оборону и расширить арсенал дальнобойной артиллерии.

24 апреля сенат США принял законопроект о внешней помощи союзникам, включая Украину. Принятие этого законопроекта откладывалось несколько месяцев из-за сопротивления представителей Республиканской партии США.

20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о выделении нового пакета помощи Украине на сумму около $61 млрд.

Общий объем данного пакета составил $95 млрд. Помимо денег для Украины, он включает в себя $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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