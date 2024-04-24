Сенат США проголосовал за выделение помощи Украине

Сенат США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что «за» проголосовали 75 сенаторов, «против» — 17 человек.

Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу.

До этого пакет законопроектов, предусматривающий оказание военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, прошел процедурное голосование в сенате конгресса США.

20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о выделении нового пакета помощи Украине на сумму около $61 млрд.

Общий объем данного пакета составил $95 млрд. Помимо денег для Украины, он включает в себя $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.

Ранее в Кремле отреагировали на новый пакет помощи Украине от США.