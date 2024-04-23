В НАТО заявили, что не ищут конфликта с РФ, но намерены больше тратить на оборону

НАТО не хочет конфликтовать с РФ, но не собирается отказываться от обеспечения собственной безопасности, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Варшаве. Его цитирует РИА Новости.

«Мы не ищем конфликта с Россией, но мы будем обеспечивать безопасность наших народов», — сказал Столтенберг.

Он также призвал страны — члены НАТО последовать примеру Великобритании, премьер-министр которой сегодня пообещал, что Соединенное Королевство будет тратить 2,5% на оборону к 2030 году.

По словам Риши Сунака, в течение ближайших шести лет власти Британии инвестируют в оборону дополнительные £75 млрд. Это позволит стране стать «самой большой оборонной державой в Европе и второй самой большой в НАТО».

До этого еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, ответственный в Еврокомиссии (ЕК) за оборонную промышленность, затруднился сказать, когда помощь Киеву от Евросоюза начнет приносить пользу украинской армии на поле боя.

Ранее Столтенберг анонсировал решения по передаче Patriot Украине в ближайшее время.