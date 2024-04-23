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На Украине задумали переименовать более 300 городов: примеры

В Верховной раде зарегистрирован законопроект о переименовании сотен городов

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РИА «Новости»

В рамках продолжающейся декоммунизации на Украине задумали единовременно переименовать более 300 населенных пунктов. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде, сообщает издание «Страна.ua».

В публикации приводятся примеры предполагаемых изменений в топонимике страны. Так, город Южный в Одесской области может стать Порт-Анненталем. В Днепропетровской области город Новомосковск переименуют в Самар, город Павлоград - в Матвеев, город Синельниково - в Риднополье.

С карты Николаевской области исчезнет город Первомайск (появится Ольвиополь) и город Южноукраинск (будет Гард).

В Харьковской области город Красноград переименуют в Берестин, город Первомайский — в Златополь.

В Черкасской области город Ватутино станет городом Богачево.

Город Дружба в Сумской области обретет название Хутор-Михайловский, а город Червоноград в Львовской области — название Шептицкий.

С 2014 года на Украине проводится политика декоммунизации, подразумевающая ликвидацию советских топонимов и снос памятников советским государственным деятелям и полководцам.

19 февраля сообщалось, что на Украине переименовали суда в честь новых российских городов. Так, судно «Хабаровск» сменило имя на «Мариуполь», судно «Иваново» — на «Геническ», а судно «Звенигород» — на «Севастополь».

Ранее во Львовской области заявили, что первыми на Украине демонтировали все советские памятники.

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