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Матвиенко заявила о желании украинцев поскорее прекратить войну

Матвиенко: многие украинцы требуют сесть за стол переговоров

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Thomas Peter/Reuters

Многие украинцы требуют остановить войну и сесть за стол переговоров. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью гендиректору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

По ее словам, о таком желании украинцев говорят результаты соцопросов. Она отметила, что многих жителей Украины ввели в заблуждение касательно настоящей ситуации на фронте.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в словах руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о грядущих проблемах ВСУ на фронте есть доля правды. Буданов говорил, что Украину проблемы на фронте и во внутриполитической обстановке ожидают с середины мая — начала июня.

Рогов заявил, что американская помощь не сможет переломить ситуацию на поле боя, но лишь подтверждает планы Запада вести «войну до последнего украинца».

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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