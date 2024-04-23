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Власти Молдавии конфисковывали деньги у вернувшихся со съезда оппозиции в Москве

Правоохранители конфисковали деньги у вернувшихся из Москвы молдавских политиков

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Михай Карауш/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов конфисковали деньги у вернувшихся со съезда оппозиции в Москве молдавских политиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оппозиционного блока «Победа», сформированного на днях рядом молдавских оппозиционных партий.

«Многие из вернувшихся — пожилые люди. Их оставили без воды, им угрожали, у них забирали последние деньги, чтобы им не на что было доехать до дома. Многим пришлось вызывать скорую, не каждый сможет выдержать такой прессинг», — говорится в заявлении.

До этого молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявлял, что Евросоюз снабжает Молдавию оружием, чтобы превратить страну в поле боя.

Шор считает, что на территории Молдавии может быть спровоцирован конфликт с Приднестровьем, чье население на 60% состоит из русских и украинцев.

Также лидер партии «Возрождение» Наталья Параска говорила, что спецслужба Молдавии пригрозила ей уголовной ответственностью из-за того, что она посещала Москву.

Ранее стало известно, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться.

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