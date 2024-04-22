Пашинян высказался о возможности выхода Армении из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян задается вопросом о целесообразности участия Армении в ОДКБ. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его мнению, ОДКБ не задействовала механизмы реагирования во время нарушения границ Армении со стороны ВС Азербайджана в 2021 и 2022 годах. Со стороны организации тогда прозвучало заявление, что границы не делимитированы.

«Это означает, что они говорят, что ОДКБ не существует», — сказал Пашинян.

В качестве примера он привел неделимитированную границу между Россией и Японией. Он поинтересовался, что, если войска какой-либо страны зайдут на российскую территорию, будет ли это означать, что ОДКБ никак не отреагирует.

По мнению Пашиняна, организация не взяла на себя функции механизма, на который страны-члены могут надеяться. Он признался, что общество возмущается: почему Армения продолжает оставаться членом ОДКБ.

«Говоря откровенно, у меня нет ответа на этот вопрос», — резюмировал Пашинян.

До этого в Армении раскрыли, какое оружие закупает республика.

Ранее Пашинян опроверг связь увеличения оборонного бюджета Армении с подготовкой к войне.