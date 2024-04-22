Макрон и Нетаньяху провели телефонный разговор на тему Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху о готовности Парижа требовать усиления давления на Иран и, вместе с тем, призвал к деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что Макрон в рамках разговора заявил, что французская сторона полна решимости усилить свои меры, которые принимаются против Ирана в ответ на его действия.

Также президент Франции призвал Иерусалим воздержаться от эскалации ситуации, в том числе на ливано-израильской границе, а также заявил о необходимости обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

В ночь на 14 апреля Иран запустил 185 беспилотных летательных аппаратов и 150 ракет в сторону Израиля. Так Тегеран ответил на удар по посольству республики в Дамаске, который нанесла армия еврейского государства. После этого газета The Wall Street Journal написала, что масштаб атаки Ирана на Израиль шокировал представителей американской администрации.

Ранее в Иране организовали регулярные патрули для слежки за ношением хиджаба.