Президент Азербайджана оценил уровень отношений с Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что доволен развитием отношений Баку и Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы очень довольны тем, как развиваются наши связи», — сказал он на открытии переговоров с российским лидером.

По словам Алиева, в последние два года отношения между РФ и Азербайджаном строятся на Декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана лидерами двух стран в феврале 2022 года. Азербайджанский президент назвал Декларацию главным политическим документом, предопределяющим развитие отношений Баку и Москвы в будущем.

Путин в свою очередь также высоко оценил уровень сотрудничества между двумя государствами.

«Конечно, у нас будет возможность поговорить по двусторонним отношениям, которые находятся на высоком уровне, развиваются», — отметил российский лидер.

До этого Путин заявил, что российские инвестиции в экономику Азербайджана составили $6 млрд, а товарооборот между двумя странами достиг показателя в $4 млрд.

Ранее Алиев оценил роль РФ в поддержании безопасности на Кавказе.