Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров утверждает, что Запад в угоду своим геополитическим целям злоупотребляет площадкой ЮНЕСКО, но отменить Россию в организации не удастся. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, площадкой ЮНЕСКО пользуются в геополитических целях. По его мнению, также в организации наблюдается беспрецедентная дискриминация в сторону российских представителей, которые порой ждут выдачи виз более года.

Лавров считает, что подобного не было даже во времена холодной войны.

В то же время он отметил, что ЮНЕСКО все еще остается уникальной универсальной гуманитарной организацией, и «отменить в ней Россию не удастся».

До этого стало известно, что берлинское техно вошло в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

О включении берлинской техно-сцены в список ЮНЕСКО в 2022 и 2023 годах просила некоммерческая организация Rave the Planet — в поддержку этого проводили специальные вечеринки.

Технокультура в Берлине, напомнили в ЮНЕСКО, возникла в середине 1980-х годов после падения Берлинской стены и символизировала дух оптимизма после воссоединения.

Ранее в МИД заявили о провале Запада по «отмене» России в ЮНЕСКО.