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Зеленский обиделся на Запад из-за помощи Израилю вместо Украины

Зеленский: союзники помогли Израилю, несмотря на то, что он не входит в НАТО

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Alina Smutko/Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский обиделся на западных союзников, которые помогли не Украине, а Израилю. Об этом сообщает РИА Новости.

Он признался в интервью французскому блогеру Гуго Траверу, что испытывал шоковое состояние, после того, как союзники помогли Израилю, несмотря на то, что эта страна не является членом НАТО.

Глава Украины признался, что у него возник вопрос: «А что не так с украинцами?». Зеленский посетовал на то, что внимание конгресса США и американских СМИ резко переключилось с Украины на ситуацию на Ближний Восток.

«Мы понимаем, что конгресс США с началом кризиса на Ближнем Востоке начал фокусировать свое внимание на этой ситуации», --отметил Зеленский. По его словам, все американские СМИ, концентрируют свое внимание на ситуации в Израиле, Газе, на всем Ближнем Востоке в ущерб Украине.

Он обратил внимание, что это ведет к «меньшей ответственности со стороны политических лидеров» и, как следствие, к уменьшению помощи.

Ранее в Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе статуи Свободы.

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