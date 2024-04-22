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Ядерное оружие США в Польше не останется без внимания Генштаба РФ

Захарова: ядерное оружие США в Польше станет для России легитимной целью

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В случае размещения в Польше американского ядерного оружия оно станет легитимной целью для поражения в ситуации прямого военного конфликта с НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По мнению Захаровой, Варшава «маниакально добивается того, чтобы привлечь еще большее внимание военных планировщиков в российском Генштабе». Заявления президента Анджея Дуды о возможности размещения в Польше ядерного оружия США она назвала «провокационными» и заявила, что «глубоко враждебная по отношению к России» политика польского государства «ведет к тому, что в нашем собственном военном планировании мы относимся к Польше с особым вниманием».

22 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова разместить на своей территории ядерное оружие Соединенных Штатов «для укрепления безопасности восточного фланга НАТО» в рамках программы Nuclear Sharing.

Это заявление уже прокомментировали в Кремле, заявив, что Россия в таком случае примет ответные меры.

Ранее об американском ядерном оружии в стране высказался глава МИД Польши Радослав Сикорский.

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