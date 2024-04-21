Бывший советник Кучмы рассказал, что помешало Украине заключить перемирие

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинская сторона могла заключить перемирие, но они продолжают вести боевые действия из-за решения конгресса США выделить финансовую помощь. Об этом он сказал на своем YouТube-канале.

«Если бы денег не было, то, наверное, было бы перемирие. А поскольку деньги выделены, то, соответственно, будет продолжение этой бойни. Для Украины, конечно, все плохо, потому что, чем больше украинцев гибнет, тем, естественно, хуже», — сказал Соскин.

По его мнению, Украина очень уязвима из-за нехватки боеприпасов. Он считает, что на этом фоне российская армия может усилить удары до поступления нового вооружения от США. «Это очень плохое «окно» для Украины. Ей нечем отбиваться, и мы это видим каждый день», — добавил эксперт.

До этого палата представителей одобрила проект документа о выделении почти $61 млрд Украине. Позже законопроект направят на рассмотрение сенату.

Законопроект о выделении средств Украине обсуждается в конгрессе США с октября 2023 года. В феврале сенат поддержал проект о выделении более $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако республиканское большинство в конгрессе настаивало на разделении пакетов и голосовании отдельно по каждому. В итоге проект палаты представителей оказался за некоторыми исключениями похож на сенатский, а голосовать раздельно по странам за него будут 20 апреля.

Ранее сенатор США раскритиковал принятые пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню.