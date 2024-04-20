В Совфеде РФ ответили на решение США о конфискации российских активов

Россия ответит на решение США конфисковать российские активы в пользу Украины аналогичным шагом в отношении средств американских компаний, заблокированных в России, заявил сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Об этом пишет РИА Новости.

Он назвал действия США воровством и пообещал ответ со стороны Москвы.

«При этом уверен, что у России есть средства найти адекватный ответ на подобные действия, в том числе и за счет активов американских компаний, заблокированных внутри страны», — сказал Шендерюк-Жидков.

20 апреля палата представителей США одобрила законопроект о военной помощи Украине, который предусматривает выделение почти $61 млрд на помощь Украине. Также были одобрены законопроекты об оказании военной помощи Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация замороженных активов РФ нанесет удар по имиджу Соединенных Штатов, отпугнет инвесторов в эту страну.

Ранее Захарова рассказала, как Москва ответит на экспроприацию Западом суверенных российских активов.