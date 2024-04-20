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В США заявили, что Вашингтон не хочет мира на Украине

Конгрессвумен Грин: Вашингтону не нужен мир на Украине

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Американские власти не стремятся установить мир на Украине, так как этот вариант развития событий не вписывается в их бизнес-модель, заявила член американской палаты представителей Марджори Тейлор Грин. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мир — это последнее, чего хочет Вашингтон, потому что он не вписывается его бизнес-модель», — отметила конгрессвумен.

Республиканка сочла эту бизнес-модель «отвратительной».

Грин обратила внимание, что «мир — это последнее» из желаний Вашингтона.

До этого в США раскритиковали Марджори Тейлор Грин, назвав ее «московской Марджори».

Накануне Грин предложила поправку в законопроект о предоставлении помощи Украине со стороны США, в соответствии с которой законодателям, проголосовавшим за его принятие, нужно будет вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Кроме того, Грин заявляла, что жители США требуют скорейшего урегулирования украинского конфликта мирным путем.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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