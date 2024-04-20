Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине

Палата представителей США одобрила законопроект о военной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект предусматривает выделение почти $61 млрд на помощь Украине.

За законопроект проголосовали 311 конгрессменов, 112 — против.

Также были одобрены законопроекты об оказании военной помощи Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву.

Голосованию предшествовали краткие дебаты по этим законопроектам, которые оказались практически сведены в один пакет. Теперь законопроект поступит на рассмотрение сената конгресса Соединенных Штатов, большинство в котором в отличие от палаты представителей имеет Демократическая партия.

20 апреля палата представителей конгресса приступила к рассмотрению перечня законопроектов, в число которых входит выделение дополнительной помощи Украине, поддержка Израиля, Тайваня, а также ужесточение санкций против РФ и Ирана.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва ответит на конфискацию российских активов.