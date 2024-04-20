В США приняли законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о конфискации замороженных активов России в пользу Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

За законопроект проголосовали 360 конгрессменов, 58 выступили против.

Документ будет направлен на рассмотрение в сенат США.

20 апреля палата представителей конгресса США приступила к рассмотрению перечня законопроектов, в число которых входит выделение дополнительной помощи Украине, поддержка Израиля, Тайваня, а также ужесточение санкций против Российской Федерации и Ирана.

В данном законопроекте содержатся положения о конфискации российских активов, включая «запрет на разморозку» суверенных активов РФ, «полномочия по обеспечению компенсации Украине с использованием захваченных российских активов», а также их использование «для восстановления Украины».

До этого сообщалось, что правительство Великобритании выступает за то, чтобы решение об изъятии российских активов было принято членами Группы семи (G7) совместно.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва ответит на конфискацию российских активов.