США ввели санкции против белорусского завода и трех китайских предприятий

Соединенные Штаты ввели санкции против Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) и трех китайских предприятий якобы за передачу ракетных технологий Пакистану. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на заявление пресс-службы Госдепартамента.

В документе отмечается, что причиной введения санкций является «передача изделий для программы Пакистана по разработке баллистических ракет, включая программу по созданию ракет большой дальности».

Под санкции попали МЗКТ, а также базирующиеся в Китае Granpect Co. Ltd, Xi'an Longde Technology Development Company Limited и Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd.

До этого министерство финансов США ввело санкции против гражданина Израиля и двух израильских организаций в связи с ситуацией на Западном берегу реки Иордан.

18 апреля США расширили меры экспортного контроля в отношении РФ, Белоруссии и Ирана, включив в перечень подпадающей под ограничения продукции дополнительные наименования.

В тот же день США ввели санкционные меры против 16 физических и двух юридических лиц, которые связаны с производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Иране.

Ранее «Большая семерка» пообещала усилить санкционное давление на Россию.