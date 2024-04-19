Бывший глава правительства Карабахской Республики объявил голодовку

Бизнесмен и бывший госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян, задержанный правоохранительными органами Азербайджана осенью 2023 года, объявил голодовку. Об этом сообщила семья политика в его Telegram-канале.

В публикации отмечается, что Варданян объявил голодовку еще 5 апреля. Он требует освобождения всех армянских политзаключенных в Азербайджане.

Старший сын политика Давид подчеркнул, что всерьез опасается за здоровье отца, семья Варданяна не видела его уже около 200 дней, с ним прекратилась всякая связь с момента начала голодовки.

Семья требует немедленно освободить Варданяна и всех других армянских политических заключенных, допустить международных наблюдателей, СМИ и представителей Международного комитета Красного Креста.

До этого стало известно, что Варданян был выдвинут на Нобелевскую премию мира 2024 года за благотворительную и гуманитарную деятельность.

В сентябре Варданян переехал в Карабах. После начала Азербайджаном военной операции он сдался Баку. Суд арестовал его на четыре месяца, в январе арест был продлен. Экс-госминистр обвиняется по статьям о финансировании терроризма, организации и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований, а также в незаконном пресечении границы. В Азербайджане ему грозит до 14 лет лишения свободы.

Ранее Путин прокомментировал судьбу Варданяна.