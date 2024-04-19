Страны ЕС еще не закончили обсуждать восьмой транш военной помощи Украине

Государства — члены Европейского союза (ЕС) до сих пор не достигли договоренностей по поводу предоставления восьмого транша военной помощи Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в региональном содружестве.

«Страны все еще обсуждают эту тему», — сказал он, общаясь с журналистами.

В октябре 2023 года Венгрия заблокировала выделение восьмого транша военной помощи Украине со стороны ЕС. Речь идет о сумме в €500 млн.

При этом в Будапеште данное решение связали с проблемами, которые возникли из-за решения Киева признать венгерский банк OTP «спонсором войны». К тому моменту финансовую организацию исключили из соответствующего списка, но руководство республики потребовало от Украины гарантий о постоянном снятии санкций.

18 апреля 2024 года верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал государства — члены ЕС как можно скорее передать Украине дополнительные комплексы Patriot. По его словам, Брюссель больше не может рассчитывать на постоянную поддержку Вашингтона в вопросе помощи Киеву.

Ранее от ЕС потребовали ускорить процесс передачи замороженных российских активов Украине.