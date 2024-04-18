Посольство РФ: Германия не представила никаких доказательств по «российским шпионам»

Посольство РФ заявило, что рассматривает вызов в МИД ФРГ посла в связи с задержанием двух подозреваемых в стране как «разжигание шпиономании». Об этом сообщает РИА Новости.

«Рассматриваем указанный демарш как откровенную провокацию, направленную на разжигание в ФРГ и без того зашкаливающей шпиономании, повышение градуса антироссийских настроений, дальнейшее разрушение российско-германских отношений», - говорится в заявлении посольства.

Российское диппредставительство также утверждает, что данный шаг со стороны ФРГ являет собой оправдание курса германских властей на милитаризацию и «накачивание Украины вооружениями и военной техникой».

Также в посольстве утверждают, что германская сторона не представила никаких доказательств связи задержанных по подозрению в шпионаже с представителями российских структур.

Ранее Spiegel писал, что в Баварии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России. Сейчас оба арестованы. Как утверждается в публикации, речь идет о неких «агентах России», которые якобы охотились за секретной информацией, которую впоследствии передавали российским спецслужбам, а также намеревались устроить ряд диверсий.

Вскоре МИД Германии вызвал посла РФ Сергея Нечаева.

Ранее в Кремле заявили, что не располагают данными о задержании «российских шпионов» в Германии.