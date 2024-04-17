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В США заявили, что скоро Украина в ее нынешнем виде останется в прошлом

Politico: скоро Украина в ее нынешнем виде останется в прошлом

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) является катастрофическим, при этом население страны не желает идти в ряды украинской армии, вся совокупность проблем государства в целом может говорить о том, что вскоре Украина в ее нынешнем виде останется в прошлом. Об этом сообщает Politico со ссылкой на украинских военных.

«В городах за сотни миль от фронта исчезли толпы молодых людей, выстроившихся в очередь в армию в первые месяцы войны. В настоящее время потенциальные новобранцы, подходящие для призыва, уклоняются от призыва и вместо этого проводят дни в ночных клубах. Многие вообще покинули страну», — говорится в сообщении издания, которое подчеркивает, что Украина «скатывается к катастрофе».

На этом фоне, отмечает газета, украинский лидер Владимир Зеленский продолжает заявлять, что Украина «пытается найти способ не отступать», а военные в частном порядке признают, что этим летом неизбежны новые потери в рядах ВСУ.

Все это накладывается на нехватку боеприпасов и личного состава в армии, констатирует Politico.

«Если в этот третий год… ситуация не изменится в ближайшее время, то Украина в ее нынешнем виде останется в прошлом», — подытоживает газета.

До этого сообщалось, что украинские военные не верят обещаниям Запада о «поддержке Украины столько, сколько потребуется» на фоне сложной ситуации для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте с боеприпасами и личным составом.

Ранее в США оценили шансы Украины обернуть ситуацию в свою пользу на фронте.

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