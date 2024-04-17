Шансы Украины на то, чтобы обернуть сложившуюся ситуацию на фронте в свою пользу, становятся все более призрачными на фоне нехватки боеприпасов и личного состава в украинской армии и наступления ВС РФ. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal.

«Шансы Украины на вытеснение России выглядят все более мрачными. Президент Украины заявил, что его силы не смогут остановить наступление России, если США не предоставят больше военной помощи», — говорится в сообщении издания.

По оценке издания, которое ссылается на украинских военных, линия фронта удерживается «разнородным одеялом подразделений», которым не хватает полного личного состава. Остановка танковых колонн ВС РФ «во многом зависит от небольших дронов-фугасов» на фоне скудных запасов артиллерийских снарядов.

Издание обращает внимание на тот факт, что «ближайшие месяцы могут решительно повернуть ход войны в пользу России».

Один из командиров роты Вооруженных сил Украины (ВСУ), имя которого не называется, заявил, что украинским войскам «не хватает всего» на линии боевого соприкосновения.

До этого экс-глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон заявил, что Вооруженные силы РФ побеждают на поле боя и могут взять под контроль больше территорий, чем планировали, включая Одессу. В свою очередь бывший глава Стратегического командования Вооруженных сил Великобритании Ричард Бэрронс предрек Украине поражение уже в 2024 году, поскольку Россия пользуется пятикратным преимуществом в артиллерии, боеприпасах и в личном составе.

Ранее генералы ВСУ рассказали о превосходстве российской армии на фронте.