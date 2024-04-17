Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Финский журналист возмутился лицемерием собственных властей в отношениях с РФ

Журналист Хейсканен: Финляндия сама отказалась от дружбы с Россией

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Финны признают, что россияне перестали любить их страну. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил финский журналист Кости Хейсканен. По его мнению, лицемерие руководства Финляндии заключается в том, что оно само отказалось от дружбы с РФ.

«А что здесь удивительного, если Финляндия поступила предательски, постоянно получала все на выгодных условиях. <...> Хотите топливо, электричество, электроэнергию, древесину? Пожалуйста. Хотите дружбу, товарооборот, культурные связи? Пожалуйста. Финляндия взяла всю эту дружбу, все, что было за десятилетия создано, и просто выкинула», — констатировал журналист.

Он добавил, что многие финны озлоблены и не понимают, как так случилось, что Финляндия, которая десятилетиями дружила с Россией, в один миг разорвала все связи.

До этого Хейсканен рассказал, что финские районы, граничащие с Россией, пустеют на глазах. Причем бегут оттуда как местные, так и приезжие. По его словам, ситуация продолжает стремительно ухудшаться, однако Хельсинки не спешит менять курс.

В начале апреля президент Финляндии Александер Стубб поддержал решение правительства о закрытии автотранспортных пропускных пунктов на границе с Россией на неопределенный срок.

Он отметил, что сохранение восточной границы в закрытом состоянии является правильным решением. По его словам, эти действия правительства позволили избежать хаоса, а ситуация с беженцами не стала неконтролируемой.

Ранее в МИД РФ объяснили, чем Финляндии грозят недружественные действия в адрес России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами