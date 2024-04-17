Финский журналист возмутился лицемерием собственных властей в отношениях с РФ

Финны признают, что россияне перестали любить их страну. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил финский журналист Кости Хейсканен. По его мнению, лицемерие руководства Финляндии заключается в том, что оно само отказалось от дружбы с РФ.

«А что здесь удивительного, если Финляндия поступила предательски, постоянно получала все на выгодных условиях. <...> Хотите топливо, электричество, электроэнергию, древесину? Пожалуйста. Хотите дружбу, товарооборот, культурные связи? Пожалуйста. Финляндия взяла всю эту дружбу, все, что было за десятилетия создано, и просто выкинула», — констатировал журналист.

Он добавил, что многие финны озлоблены и не понимают, как так случилось, что Финляндия, которая десятилетиями дружила с Россией, в один миг разорвала все связи.

До этого Хейсканен рассказал, что финские районы, граничащие с Россией, пустеют на глазах. Причем бегут оттуда как местные, так и приезжие. По его словам, ситуация продолжает стремительно ухудшаться, однако Хельсинки не спешит менять курс.

В начале апреля президент Финляндии Александер Стубб поддержал решение правительства о закрытии автотранспортных пропускных пунктов на границе с Россией на неопределенный срок.

Он отметил, что сохранение восточной границы в закрытом состоянии является правильным решением. По его словам, эти действия правительства позволили избежать хаоса, а ситуация с беженцами не стала неконтролируемой.

Ранее в МИД РФ объяснили, чем Финляндии грозят недружественные действия в адрес России.