Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России возродят Партию любителей пива

НГ: Партия любителей пива возродится спустя тридцать лет

close
100%
ПЛП

В России возродят Партию любителей пива (ПЛП). Ее организационный комитет соберется 22 апреля, после чего документы на регистрацию политического объединения будут поданы в Минюст России. Об этом пишет «Независимая газета».

В партии рассчитывают, что примут участие в предстоящих выборах в 2025 году.

По словам лидера ПЛП Константина Калачева, у россиян сформировался «запрос на что-то несистемное, бодрое, драйвовое и кайфовое», и «кто-то должен этот запрос удовлетворить».

«Мы не в парламентской демократии живем. Да, нынешние российские партии не слишком утруждают себя формированием запроса даже на самих себя. Но реально партии нужны. Очень большое количество людей <…> не видят сегодня в существующих партиях выразителей своих интересов. И главное, не видят между ними существенных различий», — сказал Калачев.

«Независимая газета» также приводит результаты социологического исследования Russian Field, согласно которому за Партию любителей пиво готовы проголосовать 13% опрошенных мужчин и 6% женщин.

Партия любителей пива (ПЛП) впервые была зарегистрирована в России в 1994 году, принимала участие в выборах в Государственную думу II созыва. Была ликвидирована в 1998 году. Девиз партии: «Каждый человек имеет право пить пиво, впрочем, как имеет право и не пить его»

Ранее в Польше произошел скандал из-за фермера, обратившегося к Путину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами