В России возродят Партию любителей пива (ПЛП). Ее организационный комитет соберется 22 апреля, после чего документы на регистрацию политического объединения будут поданы в Минюст России. Об этом пишет «Независимая газета».

В партии рассчитывают, что примут участие в предстоящих выборах в 2025 году.

По словам лидера ПЛП Константина Калачева, у россиян сформировался «запрос на что-то несистемное, бодрое, драйвовое и кайфовое», и «кто-то должен этот запрос удовлетворить».

«Мы не в парламентской демократии живем. Да, нынешние российские партии не слишком утруждают себя формированием запроса даже на самих себя. Но реально партии нужны. Очень большое количество людей <…> не видят сегодня в существующих партиях выразителей своих интересов. И главное, не видят между ними существенных различий», — сказал Калачев.

«Независимая газета» также приводит результаты социологического исследования Russian Field, согласно которому за Партию любителей пиво готовы проголосовать 13% опрошенных мужчин и 6% женщин.

Партия любителей пива (ПЛП) впервые была зарегистрирована в России в 1994 году, принимала участие в выборах в Государственную думу II созыва. Была ликвидирована в 1998 году. Девиз партии: «Каждый человек имеет право пить пиво, впрочем, как имеет право и не пить его»

Ранее в Польше произошел скандал из-за фермера, обратившегося к Путину.