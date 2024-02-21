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В Польше произошел скандал из-за фермера, обратившегося к Путину

В Польше накажут фермера, призвавшего Путина разобраться с Украиной и ЕС

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Tomasz Pietrzyk/Agencja Wyborcza.pl/Reuters

В Польше примут меры против фермера, который обратился к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает польская газета Wyborca.

В стране в настоящее время проходят протесты фермеров. Они требуют закрыть польско-украинскую границу и прекратить поставки сельхозпродукции с Украины.

Протестующие вывешивали на свои тракторы множество баннеров с обращением к властям страны и Евросоюза, в том числе гроб, символизирующий гибель польского сельского хозяйства, однако к скандалу привел один из них.

Так, на одном из тракторов было послание, адресованное российскому президенту: «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями». На передней части машины также был прикреплен большой флаг СССР. Организаторы акции подчеркнули, что участники протеста несут индивидуальную ответственность за содержание своих плакатов.

Баннер был записан на видео полицией. По информации издания, фермеру будет направлено уведомление «в связи с пропагандой тоталитарного государственного строя». Министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский в соцсети Х заявил, что «полиция и прокуратура примут меры» против мужчины.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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