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Переговоры между Израилем и ХАМАС почти заморожены

NBC: переговоры Израиля и ХАМАС о прекращении огня в Газе почти заморожены

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Yousef Mohammed/Global Look Press

Переговоры о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС оказались «почти заморожены» из-за предписываемой еврейскому государству атаки на дипломатическое представительство Ирана в Сирии. Об этом сообщил американский телеканал NBC, сославшись на неназванного арабского дипломата.

Источник отметил, что сейчас центральное место в политике Израиля занимают напряженные отношения с Ираном. В связи с этим переговоры еврейского государства и ХАМАС по поводу завершения боевых действий в секторе Газа зашли в тупик, подчеркнул он.

В ночь на 14 апреля военнослужащие Исламской Республики атаковали Израиль в ответ на удар по иранскому дипломатическому представительству в Сирии, произошедший 1 апреля. За пять часов, которые длилась атака, Тегеран выпустил в сторону еврейского государства 185 дронов и 150 ракет. Речь идет как о баллистических, так и крылатых ракетах.

Позже президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что страна осуществила атаку на Израиль в рамках права на самооборону. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий и продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Ранее в Израиле сообщили, что армия страны определилась с ответом на удар со стороны Ирана.

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Удар Ирана по Израилю
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