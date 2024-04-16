В Совфеде оценили четыре принципа Китая по урегулированию конфликта на Украине

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия позитивно относится к озвученным Си Цзиньпином четырем принципам урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит «Лента.Ru».

Сенатор подчеркнул, что Москва относится к плану Пекина «в принципе позитивно», напомнив, что в одном из пунктов говорится о необходимости гарантий безопасности для России. Он также отметил, что страны НАТО никаких гарантий безопасности не предоставили.

Запад подливает масло в огонь, вводя санкции и уничтожая логистические цепочки, сказал Джабаров.

«Я надеюсь, что рано или поздно и наш голос, голос Москвы, и голос председателя КНР будет услышан. И спонсоры Киева заставят Украину остановиться и принять те предложения, которые будет давать Москва. Москва имеет на это полное право», — сказал парламентарий.

До этого китайский лидер призвал в первую очередь позаботиться о поддержании мира и стабильности и воздерживаться от поиска корыстных целей.

Во-вторых, другим государствам следует подумать над тем, как остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь, отметил Си.

Также глава КНР предложил создать условия для восстановления мира на Украине и воздерживаться от дальнейшего обострения напряженности, а также уменьшить негативное воздействие на мировую экономику и не подрывать стабильность глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок.

Ранее Шольц попросил Си Цзиньпина оказать влияние на Россию.