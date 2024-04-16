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Шольц попросил Си Цзиньпина оказать влияние на Россию

Шольц попросил Си Цзиньпина повлиять на Россию ради остановки кризиса на Украине

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Johanna Geron/Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц попросил председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на Москву ради прекращения конфликта на Украине. На своей странице в соцсети Х он написал, что слово Китая имеет вес в России.

«Слово Китая имеет вес в России. Поэтому я попросил председателя Си повлиять на Россию…» — написал Шольц.

По его словам, Москва должна прекратить «безумную кампанию», вывести войска и положить конец конфликту. Он также отметил, что стороны договорились «координировать свои усилия по содействию проведению конференции высокого уровня в Швейцарии и будущих международных мирных конференций».

14 апреля канцлер Германии прибыл в Китай. Визит стал вторым для Шольца в ранге главы немецкого правительства и первым визитом западного лидера в Китай в 2024 году.

До этого Шольц заявил, что в ходе предстоящей встречи с Си Цзиньпином он обратится к китайскому лидеру с призывом не оказывать помощь России в военной сфере в контексте конфликта на Украине.

Ранее в МИД РФ заявили, что следят за визитом канцлера Шольца в Китай.

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