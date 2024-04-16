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Власти Молдавии назвали примерные сроки референдума о вступлении страны в ЕС

Санду: референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз может произойти 20 октября

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Vladislav Culiomza/Reuters

Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз является конституционным, он может произойти 20 октября текущего года. С таким заявлением выступила президент республики Майя Санду в социальных сетях.

«Конституционный суд принял решение — референдум о вступлении в ЕС является конституционным», — сказала она.

Согласно ее информации, всенародное голосование по вопросу вступления страны в Европейский союз может состояться 20 октября.

До этого правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС) предложила провести конституционный референдум о вступлении в ЕС 20 октября.

При этом посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкс уточнил, что вариант евроинтеграции Молдавии, в рамках которого в Евросоюз войдет сначала контролируемая Кишиневом территория страны, а позднее к блоку присоединится Приднестровье, является возможным.

В марте Санду обратилась к парламенту страны с призывом инициировать проведение референдума по вопросу вступления в Европейский союз в октябре 2024 года. Она также выразила уверенность, что результаты плебисцита нужно внести в конституцию Молдавии.

Ранее в Совфеде раскрыли, к чему Санду ведет Молдавию.

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