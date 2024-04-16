В МИД РФ следят за визитом канцлера Шольца в Китай

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что в Москве следят за итогами визита немецкого канцлера Олафа Шольца в Пекин и переговорами с председателем КНР Си Цзиньпином. Его слова приводит РИА Новости.

«В Москве следят за всеми событиями, которые имеют какое-то значение. Но пока визит только начался, я так понимаю, что господин Шольц совсем недавно прилетел в Пекин с юга, где он находился и осматривал проекты германо-китайского сотрудничества», — сказал Руденко.

Он также подчеркнул, что МИД РФ будет «внимательно смотреть за результатами встречи» Шольца и Си Цзиньпина.

14 апреля канцлер Германии прибыл в Китай. Визит стал вторым для Шольца в ранге главы немецкого правительства и первым визитом западного лидера в Китай в 2024 году.

До этого Шольц заявил, что в ходе предстоящей встречи с Си Цзиньпином он обратится к китайскому лидеру с призывом не оказывать помощь России в военной сфере в контексте конфликта на Украине.

Ранее Шольц заявил о недопустимости шантажа ядерным оружием.