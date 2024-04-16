Патрушев подтвердил связь террористов из «Крокуса» с Украиной

Связь непосредственных исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» с Украиной установлена и будет процессуально закреплена в ходе следствия. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает ТАСС.

Заявление было сделано в Архангельске на совещании по безопасности на Северо-Западе России.

«В ходе расследования подтверждена и процессуально закрепляется связь непосредственных исполнителей этого теракта с украинскими националистами», — сказал Патрушев.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). 24 марта был объявлен днем общенационального траура.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что сомнений в причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» нет.