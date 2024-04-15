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В России оценили предложение Макрона о перемирии с Украиной на время Олимпиады

Политолог Светов: Россия не согласится на перемирие с Украиной из-за Олимпиады

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kovop/Shutterstock

Россия не согласится на предложение президента Франции Эммануэля Макрона устроить перемирие с Украиной на время проведения Олимпийских игр, считает политолог, журналист Юрий Светов. Призыв политика он назвал циничным на фоне того, что во Франции хотели запретить российским спортсменам участие в соревнованиях.

«Все, что эти люди говорят, выглядит фантастическим цинизмом. <…> Мы не пойдем на соглашения такого рода», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «360».

Подобное перемирие выгодно для Украины, киевские власти «ухватятся» за эту идею, считает Светов. Это позволило бы им взять передышку себе на пользу, считает политолог.

«А что дальше, я не знаю. Ведь были разговоры о перемирии на Рождество, и они ничем не закончились», — напомнил он.

При этом эксперта возмутил призыв Макрона о перемирии, обращенный именно к России – по его словам, в таком случае этого следовало бы требовать и от других стран, в том числе от Израиля, на стороне которого выступает Франция.

Напомним, еще в марте Макрон заявил, что Франция предложит России установить режим прекращения огня на период Олимпийских игр в Париже. Накануне стало известно, что он намерен договориться о прекращении огня в продолжающихся в мире конфликтах в целом и намерен обсудить этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее российский МИД ответил на предложение Макрона о перемирии на время Олимпиады.

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