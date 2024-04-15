Путин провел встречу с губернатором Астраханской области

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства обсудил с губернатором вопросы социальной сферы и экономики, в том числе развитие Каспийского кластера особых экономических зон.

«Обсуждалось социально-экономическое развитие региона», — говорится в публикации.

14 апреля стало известно о графике Владимира Путина на неделю. Российский лидер на этой неделе проведет совещание с членами правительства и совещание с членами Совбеза Российской Федерации.

До этого президент России поручил правительству до мая разработать основные принципы подготовки новых нацпроектов, а также определить подходы к их финансированию.

В начале апреля Путин поручил правительству России сформировать долгосрочный бюджетный прогноз на 2025–2030 годы. Доклад необходимо представить до 15 января 2025 года, далее — один раз в год. Ответственным является премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.