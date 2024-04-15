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ФРГ предостерегла Иран от новых атак по Израилю

Шольц предостерег власти Ирана от новых атак по Израилю

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Fabian Sommer/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе на пресс-конференции в Шанхае предостерег власти Ирана от новых атак по Израилю. Трансляцию вел телеканал NTV.

Шольц назвал нападение Ирана на Израиль «беспрецедентным». Он добавил, что подобной «ужасной эскалации» никогда не должно было произойти.

«Поэтому я хочу еще раз повторить свое предостережение: со стороны Ирана больше не должно быть подобных действий», — пояснил Шольц.

В ответ на вопрос журналиста, говорит ли Шольц о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не должен давать военного ответа на атаку Ирана, канцлер ФРГ подчеркнул, что «нужно самим способствовать деэскалации».

14 апреля Шольц прибыл с официальным визитом в Китай.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков говорил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Китай попытается в очередной раз отдалить Пекин от Москвы.

Ранее сообщалось, что Израиль в ближайшее время примет решение по ответу на атаку Ирана.

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Удар Ирана по Израилю
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