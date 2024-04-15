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Глава ЕК заявила, что «друзья Путина» хотят уничтожить Евросоюз изнутри

Фон дер Ляйен заявила, что «друзья Путина» хотят уничтожить Евросоюз изнутри

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Johanna Geron/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед выборами в Европейский парламент предостерегла от поддержки крайне правых и левых политических сил, которые, по ее словам, являются «друзьями Путина» и хотят разрушить Евросоюз. В интервью немецкому изданию RND она заявила, что ЕС переживает «атаку снаружи и изнутри».

«Да, угроза Европе реальна. Мы не должны воспринимать ни нашу демократию, ни нашу общую Европу как нечто само собой разумеющееся. Сейчас мы приближаемся к тому моменту, когда мы должны встать на защиту демократии и Европы. <…> Давайте не будем обманывать себя: друзья Путина хотят разрушить Европейский Союз изнутри, посредством процесса дезинтеграции», — заявила фон дер Ляйен.

Она также призвала европейцев прийти на выборы и «укрепить политический центр», поскольку президент Россия якобы хочет «повлиять на все предстоящие решения на Западе в этом году в свою пользу». По ее словам, речь идет о выборах в Европарламент, выборах в Восточной Германии и президентской гонке в США.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил об угрозах победы правых популистов на предстоящих выборах в Европарламент.

«Правые популисты проводят избирательные кампании против нашей объединенной Европы. Они готовы разрушить то, что мы построили для наших детей; они разжигают настроения против беженцев и меньшинств», – заявил Шольц.

Ранее фон дер Ляйен заявила о намерении бороться с «друзьями Путина» в Европарламенте.

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